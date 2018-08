(ANSA) – TEHERAN, 8 AGO – Il Parlamento iraniano ha sfiduciato oggi il ministro del Lavoro, Ali Rabiei, con un voto visto come una vittoria dello schieramento conservatore ai danni del presidente moderato Hassan Rohani, che guida il governo. Nella votazione, 129 su 243 presenti hanno votato in favore di una mozione per rimuovere dalla carica Rabiei, al quale veniva imputata una cattiva gestione delle imprese legate al suo dicastero che avrebbe portato ad una creazione di posti di lavoro inferiore rispetto alle aspettative. La sfiducia è stata decisa nel pieno di una drammatica crisi che l’economia iraniana si trova ad attraversare dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di abbandonare l’accordo sul nucleare e reintrodurre le relative sanzioni contro la Repubblica islamica. Negli ultimi mesi la moneta nazionale, il rial, ha perso il 50% del suo valore e nel Paese c’è stata un’ondata di proteste popolari per il caro vita.