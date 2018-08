(ANSAmed) – BEIRUT, 8 AGO – Intensi scontri armati e raid di artiglieria sono in corso nel nord-ovest della Siria tra forze governative e loro alleati e milizie anti-regime vicine alla Turchia. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) secondo cui gli scontri sono scoppiati tra la regione di Latakia e quella di Idllib, rispettivamente controllate dalle forze di Damasco e dai loro rivali, i miliziani sostenuti da Ankara.