(ANSA) – TEHERAN, 8 AGO – “Oggi gli Stati Uniti sono considerati come un paese inaffidabile nel mondo che non si attiene a nessuno dei suoi impegni”. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, commentando la decisione di Washington di ritirarsi dall’accordo nucleare, nel corso di un incontro a Teheran con il ministro degli esteri della Corea del Nord Ri Yong Ho. Allo stesso modo, il ministro di Pyongyang ha definito la scelta degli Usa un passo sbagliato contro le leggi internazionali. Rohani ed il ministro nordcoreano hanno sottolineato la comunanza di vedute in diversi e importanti dossier, e i due paesi si supportano a vicenda, e dovrebbero aumentare la cooperazione bilaterale e nelle sedi internazionali.