(ANSA) – BUENOS AIRES, 8 AGO – Alle 10,30 (le 15,30 italiane) il Senato argentino ha cominciato l’esame del progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, approvato settimane fa dalla Camera dei deputati. In un primo momento si riteneva che, sia pure con difficoltà, il progetto sarebbe stato approvato dai senatori, ma negli ultimi giorni questa prospettiva sembra aver perduto forza perché i rapporti di forza sarebbero ora a favore di un suo rigetto. Il presidente della repubblica Maurizio Macri, che aveva preannunciato che non avrebbe posto il veto all’eventuale approvazione del provvedimento, ha dichiarato oggi che qualunque sarà il risultato, “avrà prevalso la democrazia”. Ieri l’arcivescovo di Buenos Aires, cardinale Mario Poli, ha invitato i senatori a “votare a favore della vita”, mentre i fautori della legge hanno promesso di far scendere in piazza due milioni di persone per mostrare “la volontà popolare”.