(ANSA) – AOSTA, 08 AGO – Riapre, alle 18.30, fino al piazzale di Planpincieux la comunale della Val Ferret, ma solo per le persone che abitano o lavorano nella località e per i clienti di pubblici esercizi e attività ricettive. Lo ha disposto un’ordinanza comunale dopo che lunedì pomeriggio una colata detritica ha invaso la strada, uccidendo i coniugi milanesi Vincenzo Mattioli, 71 anni, e Barbara Gulizia (70). Il 9 agosto, tra le 9 e le 9.30 e dalle 12 alle 13 i proprietari di abitazioni e attività economiche potranno inoltre raggiungere anche il fondo della vallata. “Nei prossimi giorni, lavori e meteo permettendo, si provvederà all’apertura dell’intera strada comunale”, fa sapere l’amministrazione. Intanto “la giunta comunale ha deliberato la richiesta di stato di calamità naturale”, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. La conta dei danni “potrà essere fatta solo al termine delle operazioni di rimozione del materiale dalla strada”. Tutti gli sfollati “hanno trovato una sistemazione” e quindi “è stato chiuso il centro di accoglienza” allestito al palazzetto dello sport a Dolonne da lunedì sera, spiega il primo cittadino. La struttura era arrivata ospitare “fino a 140 persone”, su un totale di 400 evacuati. “Oggi ci sono stati dei rientri controllati proprio per consentire il recupero di beni e auto”, aggiunge. (ANSA).