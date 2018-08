(ANSA) – AOSTA, 08 AGO – Saranno celebrati sabato 11 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di Morgex i funerali dei coniugi milanesi morti travolti da una colata detritica lunedì pomeriggio in Val Ferret, a Courmayeur. Nel comune della Valdigne Vincenzo Mattioli, 71 anni, e Barbara Gulizia (70) avevano una seconda casa, dove stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza. In base alla testimonianza di due giovani e a un loro video, la coppia milanese era rimasta bloccata in auto dalla colata detritica, vicino al ponte per il sentiero che conduce al rifugio Bertone. Il veicolo era poi stato travolto dalle rocce e dal fango. Il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves ha consegnato una relazione sull’accaduto alla procura di Aosta, che al momento non ravvisa alcuna responsabilità in merito alla tragedia.(ANSA).