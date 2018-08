(ANSA) – SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA), 8 AGO – Un incendio è divampato per cause accidentali in un centro commerciale in contrada Gravina di San Marco Argentano. Le fiamme avrebbero avuto origine all’interno di un negozio di articoli per la casa, estendendosi poi ad altri locali della struttura. Nessuna delle persone che si trovavano all’interno della struttura é rimasta ferita. Ad accorgersi del rogo è stato un magazziniere di un supermercato adiacente al negozio di articoli per la casa, il quale ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Rende e Castrovillari e i carabinieri della locale stazione. L’incendio ha danneggiato seriamente la struttura. (ANSA).