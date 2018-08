CARACAS.- Istigazione a delinquere, alto tradimento, tentato omicidio. Sono questi i principali capi d’accusa mossi contro l’ex presidente del Parlamento e deputato, Jorge Borges. Per la gravitá dei fatti che si attribuiscono al parlamentare, l’Alta Corte ha considerato innecessario un dibattito per spogliare il deputato dell’immunitá parlamentare.

Quindi,sempre secondo il Tribunale Supremo di Giustizia, il deputato Julio Borges puó essere arrestato e processato dai Tribunali competenti.

L’Alta Corte si é anche pronunciata sull’arresto del deputato Juan Carlos Requesens, ritenuto complice dell’attentato alm presidente della Repubblica. Ritenendo che esistono gli estremi per procedere contro il parlamentare, ha ordinato che il deputato resti in custodia delle autoritá di polizia. La decisione finale, comunque, é responsabilitá dell’Assemblea Nazionale Costituente. E’ questa che dovrá decidere se procedere o no a spogliare il parlamentare dell’immunitá.

L’Assemblea Nazionale Costituente si é riunita per iniziare il dibattito sull’immunitá parlamentare dei deputati accusati. All’inizio della sessione, il presidente dell’Anc, Diosdado Cabello, ha letto il documento con il quale l’Alta Corte spiega le ragioni per le quali si ritiene procedente spogliare i parlamentari della loro immunitá.