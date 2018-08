(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Esordio in pedana a Berlino – e subito un nullo – per Daisy Osauke, la discobola azzurra ferita a un occhio dieci giorni fa da un uovo lanciato da un’auto in corsa a Moncalieri. La 22enne torinese, figlia di genitori nigeriani, è impegnata nella qualificazioni ed è alla sua terza partecipazione in azzurro, e al suo primo Europeo.