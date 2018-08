(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Felice, soddisfatta dopo giorni difficili, Daisy Osakue ha conquistato un posto in finale nel lancio del disco agli Europei di atletica di Berlino: “È la ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare quello che è accaduto – commenta a caldo dopo le qualifiche – È bellissimo. Mi sentivo bene, per me la finale era un sogno. Il mio campionato europeo è iniziato alla grande e non vedo l’ora di divertirmi e di farvi divertire”.