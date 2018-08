(ANSA) – PECHINO, 9 AGO – Le due Coree hanno deciso di tenere lunedì un round di colloqui “di alto livello” per verificare lo stato di attuazione degli accordi siglati al summit tra leader tenuto il 27 aprile nel villaggio di confine di Panmunjom e per avviare i negoziati in vista del nuovo incontro che il “supremo comandante” Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in avevano concordato di tenere in autunno. Lo rende noto il ministero dell’Unificazione di Seul.