(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Simona Quadarella si qualifica per la finale dei 400 sl agli Europei di nuoto di Glasgow. L’azzurra, già oro negli 800 e nei 1500, si è piazzata al terzo posto della sua batteria ottenendo il quarto tempo complessivo (4’09″97). La migliore è stata l’ungherese Ajna Kesely in 4’08″77. Fuori dalla finale con il nono tempo l’altra azzurra Stefania Pirozzi. Finale anche per la 4×100 mista femminile: Carlotta Zofkova, Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Giada Galizi hanno ottenuto con 4’00″52 il terzo miglior tempo delle batterie. Fuori la 4×100 mista maschile (nono tempo) e Federico Turrini nei 400 misti (dodicesimo tempo).