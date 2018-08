(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Lorenzo Marsaglia accede alla finale del trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi di Glasgow. L’azzurro totalizza con 350,60 il decimo punteggio delle eliminatorie (passavano i primi 12). Il migliore è stato il russo Ilia Zakharov con 508,10. Male l’altro azzurro in gara, Giovanni Tocci, argento nel trampolino basso, giunto ventesimo per l’errore nel quinto tuffo dove ha totalizzato zero punti.