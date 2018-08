(ANSA) – ROMA, 9 AGO – “Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Che in vista della manovra economica da varare in autunno, aggiunge: “Lavoriamo per attuare il programma di governo”.