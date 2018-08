(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Diego Godin ha detto no a Josè Mourinho. Lo riporta la britannica Sky Sports, secondo cui il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid avrebbe risposto picche all’offerta pervenutagli dal Manchester United. Secondo la tv satellitare, i Red Devils avrebbero addirittura fatto un’offerta di 9 milioni di euro all’anno per convincere il giocatore, senza riuscirci, così come il colombiano del Barça Yerry Mina che alla fine andrà all’Everton, assieme al difensore argentino dello United Marcos Rojo.