(ANSA) – LONDRA, 9 AGO – Il governo britannico plaude all’annuncio del Dipartimento di Stato sulle sanzioni che Washington intende imporre a Mosca per il caso del tentato avvelenamento con un agente nervino di tipo Novichok a Salisbury, in Inghilterra, dell’ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia. “La forte reazione internazionale all’uso di un’arma chimica nelle strade di Salisbury manda un messaggio inequivocabile alla Russia: che il suo comportamento provocatorio e sconsiderato non resterà incontrastato”, si legge in una nota del Foreign Office. Secondo analisti citati dai media, l’iniziativa a sorpresa degli Usa potrebbe essere un modo, concordato con Londra, per contribuire a far pressione sul Cremlino in vista della preannunciata richiesta di estradizione da parte delle autorità britanniche di due presunti sospetti russi. Il governo May ha accusato dall’inizio “lo Stato russo” d’essere dietro l’attacco, cosa che Mosca ha sempre categoricamente smentito.