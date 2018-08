CARACAS – Alfonso Marquina , segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), luego de solidarizarse con los diputados Juan Requesens y Julio Borges por las medidas tomadas por el gobierno de manera arbitraria, reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) está usurpando las funciones del parlamento, único organismo facultado para tomar la medida en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por su parte la directiva de la AN emitió un comunicado mediante el que ratifican que desconocen cualquier acto por parte de la ilegítima e inconstitucional ANC, que pretende usurpar las funciones de la AN.

El diputado advirtió que se violó el artículo 200 de la Constitución, en el que se establece la inmunidad parlamentaria: “La carta magna dice cuál es el procedimiento a realizarse para detener a un diputado y esto solo puede hacerse a través de una solicitud del TSJ y una autorización de la legítima AN que fue electa por más de 14 millones de venezolanos”.

Agregó que funcionario que viole la inmunidad de los diputados tiene responsabilidad penal.

Por su parte el diputado Juan Pablo Guanipa señaló que el gobierno manipula la investigación para perseguir a la dirigencia opositora y parecieran que tiene una lista en la que van tachando al que van deteniendo o empujando al exilio.

¿Quién aprueba la inmunidad?

El abogado Juan Manuel Raffalli, explicó por otra parte que la ANC no es la responsable de allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado ya que esas funciones competen al Legislativo. “No se puede allanar la inmunidad de un diputado si no es aprobado por el propio poder al que pertenece, es decir el de mayor legitimidad política”.

Dijo que aunque la ANC hubiera sido convocada y electa de manera legal, igualmente no tendría competencia para hacer esto.

Raffalli rechazó que se haya decidido hacer un juzgamiento público anticipado en cadena nacional y se alertó que no se aplicó la presunción de inocencia.

“Aquí no hubo flagrancia y por lo tanto no puede haber detención” señaló también el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, sobre el atentado contra el presidente Maduro y se sumó a la denuncia que la ANC usurpó las funciones de la AN referente al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados.

Requesens no puede ser juzgado por un tribunal ordinario ni debe ser recluido por la policía política del Estado bajo el argumento de que no posee inmunidad parlamentaria, y alertó que la privación de libertad de un diputado es un caso de violación grave a la inmunidad y de los derechos humanos.

“Una detención no puede ser ejecutada aplicando mecanismos tratos crueles y degradantes ya que son crímenes de lesa humanidad como lo han referido expertos de la Organización de Estado Americanos (OEA)”, a la par que denunció que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, pretende reducir esta inmunidad únicamente a lo que suceda en el hemiciclo.

“Algo normal en todo el mundo”

El segundo vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, aseguró que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados para presentarlos en juicio por su supuesta implicación en el atentado contra el presidente Maduro “es algo normal” que se hace “en casi todos los países del mundo”.

“Si hay un parlamentario o una persona que participe en hechos delictivos como un magnicidio frustrado, como el que se materializó, tiene que ir a juicio. Esto siempre ocurre, en todos los países del mundo”, citó El Universal.

Y aunque la Constitución indique que la AN el único que puede autorizar la inmunidad, destacó que ese organismo se encuentra en “desacato”.

Amoroso dijo que la inmunidad es un privilegio que tienen los diputados y otros funcionarios públicos, pero esa inmunidad no es para cometer magnicidios o traficar droga.

“Estos señores de la oposición me imagino que van a hacer una sesión para en lugar de apoyar el juicio, apoyar a quienes plantearon el magnicidio (…) Nosotros estamos defendiendo el estado de Derecho. Fueron los autores materiales quienes dijeron cuales son los responsables”.

Finalmente, el TSJ declaró procedente enjuiciar al diputado Requesens donde se instó a mantener la custodia, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hasta que la ANC decidiera sobre el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.