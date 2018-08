(ANSA) – FIRENZE, 9 AGO – “Credo sia giusto che la maglia numero 10 finisca sulle spalle di Pjaca perché è un giocatore che farà divertire i nostri tifosi”. Così Giancarlo Antognoni ha presentato il croato arrivato dalla Juve in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 20 e contro riscatto a 26. “Presento un giocatore importante, lo sono anche gli altri ma lui in particolare – ha aggiunto il club manager -. Ha tecnica, rapidità e qualità da goleador, ed è anche vicecampione del mondo con la Croazia”. Accanto a lui, Pjaca ha sfruttato l’assist: “è un onore indossare questa maglia, e una responsabilità. Darò tutto per dimostrare di meritarla. Mi piacerebbe entrare nel cuore dei tifosi e magari vincere come a Zagabria e nella Juve”. Per la Viola ha rifiutato molte offerte: “E’ stata una trattativa lunga, però avevo deciso di venire qui e non ho temuto che saltasse. La Fiorentina è un grande club, mi ha fortemente voluto e Badelj me ne parlato bene. Se esulterò in caso di gol alla Juve? Prima fatemelo fare, poi vedremo”.