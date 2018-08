(ANSA) – ROMA, 9 AGO – “Apprezzamento” è stato espresso dal presidente del Coni, Giovanni Malagò sulle osservazioni ricevute dall’Ufficio sport della Presidenza del Consiglio in merito alle proposte di modifica dei principi informatori degli statuti delle federazioni sportive. Il presidente del Coni – fanno sapere dal Foro Italico – ha espresso “apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici preposti, assicurando che sottoporrà tali osservazioni al Consiglio Nazionale già convocato per il 4 settembre alle ore 14.00”.