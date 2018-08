(ANSA) – NAPOLI, 9 AGO – Il Napoli ha annunciato che per la stagione in arrivo non ci sarà per i tifosi la possibilità di acquistare abbonamenti allo stadio San Paolo. Il club azzurro sottolinea in una nota che essendo lo stadio “inserito tra gli impianti che ospiteranno le Universiadi 2019, nel corso della stagione agonistica 2018-2019, l’impianto sarà interessato dall’esecuzione di lavori di manutenzione, funzionali a rendere la struttura idonea a ospitare l’evento. Come prospettato – si legge nella nota – dalle stesse amministrazioni che sovrintendono all’organizzazione della manifestazione, l’esecuzione di tali lavori comporterà l’inevitabile chiusura e, comunque, l’indisponibilità dei settori, di volta in volta, oggetto delle attività manutentive. Tuttavia, nonostante l’inizio delle Universiadi sia prevista per l’estate 2019, al Napoli non è stato comunicato né il crono-programma dei lavori né, tantomeno, il progetto che le competenti amministrazioni intendono realizzare”.