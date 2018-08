MADRID – Torna Phest, la festa internazionale della fotografia che guarda ad Est, da un punto privilegiato: Castello di Monopoli. Come? Semplice. Basta frugare nei vecchi album di famiglia, rispolverare le foto conservate come preziosi cimeli e condividerle usando . Al farlo avrai anche una riduzione sul biglietto Phest.

Il progetto rincorre l’obiettivo di recuperare il nostro passato, la nostra vita che è anche parte della storia della Regione Puglia. E’ una forma interessante di raccontare uno squarcio di storia dell’emigrazione pugliese attraverso le immagini. Il ritorno a un passato che può farci comprendere il presente e indicarci la strada per il futuro.

Le foto raccolte accompagneranno curiosi, turisti e i tanti amanti della fotografia che visiteranno Monopoli. Infatti, le immagini, documenti di un’epoca, saranno proiettate durante le giornate inaugurali del Festival. Invaderanno il centro storico, occuperanno vicoli e strade, provocheranno emozioni e conquisteranno i presenti.

La Fiera del Levante

Le migliori foto, quelle più emotive e rappresentative, saranno poi presenti nell’ambito della Fiera del Levante. Infatti, nel contesto delle iniziative dedicate ai Pugliesi nel Mondo, in occasione dell’82esima edizione della Fiera, sarà presentato il progetto “Album di Famiglia” a cura, appunto, di Phest e la mostra “#Wewereinpiglia”. Saranno presenti il presidente e direttore artistico di PhEst; la responsabile della curatela fotografica, Arianna Rinaldo; la rappresentante di Raiz italiana, Marina Gabrieli; e il dirigente di Puglia Promozione, Luca Scandale. Giovanni Troilo.

Il progetto “Album di Famiglia” sarà presentato nel Padiglione N. 110 e l’appuntamento è stato fissato per lunedì 10 settembre alle ore 17:00.

PhEST, negli anni, si trasformato in una festa internazionale della fotografia. Partendo dall’idea di Monopoli come Porta del Levante si condensano mostre, tematiche e autori, di quei paesi a EST di Monopoli in senso ampio. L’iniziativa è nata dalla coscienza del potenziale culturale, commerciale e turistico della Puglia. Una regione che grazie alla sua posizione geografica ha un ruolo strategico sui piani culturale, economico e sociale. Promuovere la regione attraverso la fotografia, e coinvolgere le nostre comunità all’estero, rappresenta una maniera innovativa di interessare un pubblico ampio e variegato e di sensibilizzarlo, attraverso l’immagine, su temi di grande attualità.

Redazione Madrid