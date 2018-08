(ANSA) – SAVONA, 9 AGO – L’omaggio a Fabrizio Frizzi e Sergio Marchionne, opere legate al tema dei migranti e a Donald Trump, ma anche costruzioni monumentali nella 38^ edizione del concorso per i migliori castelli di sabbia che si celebra tutti gli anni a Alassio (Savona). A vincere proprio una ‘scultura’ monumentale dei Bagni Gandolfo che ritrae proprio la cittadina celebre per il ‘Muretto’. 850 i partecipanti al concorso, per 80 castelli in gara. Molte le opere a tema ecologico, molti animali marini e nessuna opera a tema sportivo. Solo due le opere a tema politico: una legata ai migranti e una a Donald Trump. Diverse invece le sculture in memoria di Fabrizio Frizzi e Sergio Marchionne. Due di queste sono state premiate: la scultura ‘Grazie Fabrizio’ che ritraeva Woody (personaggio di Toy Story doppiato in Italia proprio da Frizzi) e ‘Sergio Cuore Fiat’, un maglione con una 500. La giuria era composta dall’imprenditore Paolo Pininfarina, dall’immobiliarista Cinzia Salerno, e dal presidente del consiglio comunale Massimo Parodi. (ANSA).