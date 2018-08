(ANSA) – PIACENZA, 9 AGO – Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta, nel tardo pomeriggio, su Piacenza e parte della provincia. Fortissime raffiche di vento insieme a pioggia e grandine sulla città e sulla parte sud ovest della provincia hanno causato danni ingenti. I tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati, e anche alcune aziende hanno riportato danni, in particolare un mangimificio di Sarmato dove la furia del vento ha provocato un crollo. Non si contano alberi e pali della luce caduti in strada. Allagati alcuni scantinati. Danni anche in riva al Po. Tutte le squadre dei vigili del fuoco disponili sono ancora al lavoro. Non si sono registrati feriti.