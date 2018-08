CARACAS – Il Caracas ha travolto 1-4 il Petare in trasferta nei sedicesimi della Coppa Venezuela. Per i rojos del Ávila hanno lasciato il segno due italo-venezuelani: Daniel Saggiomo (30’) e Rafael Arace Gargano (59’). Ad arrotondare il risultato ci hanno pensato il colombiano Jesús Arrieta (36’) ed il vinotinto Rolando Chacón (69’). L’unico gol dei municipali porta la firma di Venancio Vásquez al 68esimo.

Anche il Deportivo Táchira puó gioire per aver portato a casa un risultato favorevole. I gialloneri si sono imposti per 0-1 in casa del Real Frontera grazie ad un gol di Giancarlo Maldonado in pieno recupero.

Colpaccio dell’Angostura che ha battuto per 2-1 i campioni in carica del Mineros. I neroazzurri hanno aperto le marcature con Luis Parra al 31esimo, ma poi c’é stata la rimonta dei gialloblú con le reti di Alberto Cabello (51’) e Alexis Vargas (71’).

Dal canto suo, i vice campioni della Coppa Venezuela, lo Zamora hanno pareggiato in extremis contro la ULA F{utbol Club. Andini in vantaggio grazie a Heiber Díaz al 21esimo, il pari della furia llanera arriva grazie ad Anthony Uribe (93’).

Un’altra formazione della Primera División che é stata fermata da una della Segunda é il Monagas che ha pareggiato 1-1 sul campo del Lala Fútbol Club.

Hanno completato di ieri della Coppa Venezuela: Libertador-Aragua 0-3, Margarita-Deportivo Anzoátegui 0-1, Yaracuyanos-Carabobo 1-0, Llaneros de Guanare-Portuguesa 1-2, Atlético de Venezuela-Estudiantes de Caracas 3-1, Titanes-Zulia 1-2 e Ureña-Estudiantes de Mérida 0-2.

Oggi il Deportivo Lara degli italo-venezuelani Riccardo Andreutti e Giacomo Di Giorgi visiterá il Florentino Oropeza per sfidare il Yaracuyanos. Sempre oggi ci sará l’Atlético Furrial ospiterá il Deportivo La Guaira degli italo-venezuelani Vicente Suanno e Francisco La Mantia. Infine, a Maracaibo, la giornata si completerá con JBL Zulia-Trujillanos.

Le gare di ritorno dei 16esimi della Coppa Venezuela sono in programma la prossima settimana a campi invertiti.

(di Fioravante De Simone)