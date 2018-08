(ANSA) – ROMA, 9 AGO – Seconda medaglia per l’Italia agli Europei di atletica leggera di Berlino. L’ha conquistata Yohanes Chiappinelli nella gara dei 3000 siepi, vinta dal francese Mahiedine Mekhissi-Benabbad. Medaglia d’argento per lo spagnolo Fernando Carro. Mekhissi ha chiuso con il tempo di 8’31”66, contro l’8’35”81 dell’italiano. Tredicesimo posto per l’altro azzurro in gara, Ahmed Abdelwahed.