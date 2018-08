(ANSA) – DIANO MARINA (IMPERIA), 9 AGO – Un turista svizzero di 61 anni è morto per shock anafilattico dopo la puntura di un insetto. L’uomo è stato punto mentre era sul terrazzo di un appartamento dove trascorreva un periodo di vacanza. Il fatto è avvenuto questa mattina nell’entroterra di Diano Marina (Imperia). Stando a quanto accertato dai carabinieri, la moglie del turista sarebbe riuscita ad uccidere l’insetto dopo che aveva punto il marito poi, in auto, lo ha accompagnato fino alla sede della Croce Rossa di Diano Marina per un primo soccorso, visto che l’uomo cominciava a respirare male. Il turista è morto mentre la moglie stava chiedendo aiuto al personale della Croce Rossa. I carabinieri, durante un sopralluogo nell’appartamento abitato dalla coppia hanno trovato l’insetto che aveva punto l’uomo, una grande vespa.