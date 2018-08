CARACAS – L’ Angola si é aggiudicata il Torneo dei Rifugiati che si é disputato nel Centro Sportivo Zico a Rio de Janeiro, in Brasile.

Oltre alla selezione angolegna, alla manifestazione sportiva hanno partecipato Colombia, Congo, Guinea Bissau, Haiti, Senegal, Siria e Venezuela. La formula del torneo era ad eliminazione diretta.

La selezione creola é stata battuta al primo turno per 3-0 dall’Angola, formazione che poi avrebbe vinto il torneo.

“Durante la fase di preparazione abbiamo superato tante avversitá. Solo 6 giocatori sui 16 che erano in rosa avevano giocato a pallone. Poi abbiamo solo disputato 4 amichevoli e non eravamo mai al completo molte volte ci mancavano i giocatori per diversi motivi: studio o lavoro. Ci allenavamo un’oretta le domeniche e con le diserzioni la preparazione física e tattica non era idónea. Queste cose hanno influito nell’esito finale” – ci spiega il mister Braulen Barbosa, ex calciatore con un passato in Venezuela, aggiungendo – “Ad esempio, l’Angola gioca insieme da piú di un anno. Ogni fine settimana giocano almeno una gara. Questi ragazzi giocano a memoria e quando ci hanno sfidato si é vista la preparazione che loro avevano. Non solo contro di noi, ma contro tutte le avversarie. In finale hanno battuto per 3-0 la Colombia”.

Questa era la seconda volta che una squadra della terra di Bolívar partecipava a questo torneo, l’anno scorso ci fu una rappresentanza creola a Porto Alegre. Il torneo calcistico ha il supporto della Caritas ed il Commissariato delle Nazioni Unite

Una prima edizione di questo torneo si svolse nel 2014, in concomitanza con il mondiale disputato in Brasile. Allora scesero in campo 8 paesi con squadre composte da calciatori rifugiati o richiedendi asilo che vivevano in Brasile. Quella del 2014 fu vinta dall’Haiti che superò 2-0 nella finalissima la Repubblica Democratica del Congo.

(di Fioravante De Simone)