(ANSA) – GENOVA, 10 AGO – Principio di incendio al Porto Petroli di Genova partito dalla coibentazione di un tubo della Iplom dove alcuni operai stavano eseguendo lavori di saldatura. Al momento non c’era prodotto in linea, proprio perché erano previsti i lavori. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la capitaneria di porto che stanno raffreddando dal mare la tubatura. Allertato anche il 118 per sicurezza. Tre gli operai lievemente intossicati trasferiti all’ospedale Villa Scassi. Nell’aprile 2016 un tubo dell’oleodotto, rotto per vetustà, aveva sversato 700 mc di greggio provocando l’inquinamento del torrente Polcevera. (ANSA).