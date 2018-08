(ANSAmed) – TEL AVIV, 10 AGO – Il pacifista israeliano Uri Avneri, 94 anni, è da giorni ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Lo riferiscono i media, secondo cui Avneri è in stato di incoscienza. Per 11 anni parlamentare alla Knesset, Avneri è una delle voci storiche della sinistra israeliana. Ha fondato ‘Gush Shalom’ movimento pacifista a favore della nascita di uno stato palestinese e della fine dell’occupazione israeliana della Cisgiordania. Nel 1982, in piena guerra del Libano, si incontrò con Yasser Arafat. Opinionista per molti anni per il quotidiano liberal ‘Haaretz’, Avneri – autore di numerosi libri – è nato nel 1923 in Germania, che ha lasciato con la famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste arrivando nell’allora Palestina. Attivo nei movimenti sionistici durante il Mandato Britannico sulla regione, nella Guerra di Indipendenza ebraica Avneri si è battuto come comandante di squadra nella Brigata Givati.