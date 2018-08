(ANSA) – ROMA, 10 AGO – “Simona Quadarella? Ci siamo sentite ieri, le ho fatto i complimenti. Ci eravamo incontrate in Campidoglio. Mi sembra un grandissimo successo per l’Italia e per la città di Roma. Si è allenata in una piscina comunale…”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Agorà Estate su Rai 3.