(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Buone notizie da Madrid per Cristiano Rolando. L’amministrazione fiscale spagnola, che aveva imposto al nei acquisto della Juventus di pagare 18,8 milioni di euro per evasione fiscale, ha ridotto l’importo di oltre due milioni di euro. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che riferisce di aver avuto accesso alla documentazione relativa alla vertenza. Lo scorso giugno, Ronaldo aveva trovato un accordo con le autorità fiscali che prevedeva il pagamento di 18,8 milioni per chiudere il contenzioso dopo una accusa di evasione fiscale, ammettendo le sue responsabilità per quattro reati. Secondo il quotidiano madrileno, la somma è stata ridotta a 16,7 milioni in quanto l’amministrazione ha valutato che l’attaccante portoghese non doveva pagare circa 2.1 milioni di Iva che aveva già volontariamente versato.