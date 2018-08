CARACAS – El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, ofreció una rueda de prensa para informar sobre lo que ha sido el proceso de intervención al banco. Esto se produce como consecuencia del anuncio de la prorrogación por otros 90 días del proceso de intervención la cual, Escotet afirma: “no tiene justificación”. El banquero que reside en España regresó a Venezuela hace aproximadamente tres meses con motivo de la crisis del banco.

Escotet señaló que no se ha podido reunir con ninguna autoridad del más alto Gobierno para defender al banco y mostrar una serie de documentos. Aseguró que de haber tenido ese encuentro, “la prórroga de la intervención no se hubiese producido” porque no habría necesidad de continuar con la intervención.

El banquero indicó que con la instancia más alta que se pudo reunir fue con el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo. El funcionario le habría manifestado que la intención del Gobierno no es la de quedarse permanentemente con el banco. Escotet aseguró que la instrucción era la de realizar la investigación y que con el proceso finalizado, se levantaría la intervención a los 90 días.

La intervención prorrogada

Banesco fue intervenido el pasado tres de mayo luego de que miembros de la junta directiva, incluido su presidente, fueran detenidos. La intervención del banco se produjo en medio de la Operación Manos de Papel, realizada con la misión de combatir los ilícitos cambiarios. El Gobierno aseguró que la intervención se producía para “reconducir la administración del banco saneándolo y despojándolo de toda actividad ilícita”.

Exactamente tres meses después, el tres de agosto, se publicó en Gaceta Oficial la prórroga de la intervención por otros 90 días. La justificación a esta medida fue que Banesco posee empresas relacionadas y clientes en países considerados de alto riesgo como Panamá y Colombia. La medida cuenta con la Gaceta Oficial N°41.453.