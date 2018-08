(ANSA) – WASHINGTON, 11 AGO – La leadership dei repubblicani al Senato ha annunciato che le udienze per la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema avranno inizio il 4 settembre, giorno dopo la festa in Usa per il Labour Day. Monta la protesta dei democratici, che accusano la controparte di voler accelerare l’iter riducendo i tempo necessari per le verifiche. Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha manifestato la speranza che la conferma del giudice nominato dal presidente Donald Trump per sostituire l’81enne Anthony Kennedy, ritiratosi nelle scorse settimane, possa essere finalizzata entro il primo ottobre. “Stiamo procedendo – ha detto McConnell, intervistato prima dell’annuncio da una radio del Kentucky – e Kavanaugh sarà confermato. Non otterrà una valanga di consensi – ha concluso – ma verrà confermato”.(ANSA).