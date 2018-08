(ANSA) – TRIESTE, 11 AGO – Traffico molto intenso sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, in particolare lungo la A4 Trieste-Venezia, come era stato previsto dato che il fine settimana appena cominciato è definito da bollino nero e nonostante il fatto che oggi e domani non circolino mezzi pesanti. Una coda di alcuni chilometri, almeno quattro, si è formata già ore fa all’altezza della barriera Lisert in ingresso a Trieste, uscita per i turisti diretti in Slovenia e in Croazia. Molti vacanzieri provengono da Austria e Germania ma tanti sono anche gli italiani. La concessionaria autostradale segnala anche sovraffollamento all’area di servizio di Duino Sud (Trieste) dove gli automobilisti diretti al mare in Croazia (o in Slovenia) acquistano la vignetta per l’autostrada slovena. Code e rallentamenti vengono segnalate, in direzione Trieste, anche fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, e tra Portogruaro e Palmanovae in prossimità dei caselli utilizzate per raggiungere le tradizionali mete balneari.