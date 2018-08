(ANSA) – OLBIA, 11 AGO – In un anno ha omesso di dichiarare al fisco entrate e ricavi per circa due milioni di euro e per diversi anni non ha versato l’Iva per oltre 250.000 euro e neppure i contributi previdenziali ai dipendenti per circa 80mila euro. Nei guai è finita una società che gestisce una catena di minimarket di alimentari in Gallura i cui rappresentanti legali, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Olbia, dovranno rispondere di violazioni alla normativa tributaria in tema di irregolare tenuta della contabilità. L'”evasione totale” e il “sommerso d’azienda” sono emersi durante un controllo delle fiamme gialle: un’attività ispettiva tributaria su una grande quantità di dati e documenti, relativi agli acquisti e vendite di tutti i punti vendita della catena, controllando anche i contributi previdenziali operati sulle buste paga dei numerosi dipendenti.