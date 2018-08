(ANSA) – GENOVA, 11 AGO – La Sampdoria ha trovato l’erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall’Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l’operazione da 2 milioni, bonus compresi, solo pochi dettagli. Ekdal è atteso in Italia nelle prossime ore, il centrocampista della nazionale svedese potrebbe arrivare già domani. Per Ekdal che saluta la Germania dopo tre stagioni è un ritorno in Italia dove aveva già indossato le maglie di Juventus, Siena, Bologna e Cagliari.