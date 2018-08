(ANSA) – BUCAREST – Non si ferma l’ondata di protesta antigovernativa in Romania. Dopo la grande manifestazione di ieri sera che ha portato in strada oltre 100mila persone nella sola capitale, nella quale ci sono stati duri scontri con la gendarmeria che ha attaccato a più riprese i manifestanti, per questa sera è prevista una nuova manifestazione sia nella capitale che nelle principali città del paese. Si prevede una partecipazione ancora più massiccia, dopo gli episodi di violenza di ieri sfociati nel lancio di lacrimogeni e nell’uso di idranti da parte delle forze dell’ordine. Proprio il comportamento della gendarmeria ha provocato la reazione a caldo del presidente della repubblica Iohannis, il quale subito dopo che la folla era stata dispersa, ha dichiarato: “Condanno fermamente la violenza brutale nei confronti dei manifestanti di piazza Victoriei da parte della gendarmeria. In una democrazia autentica è diritto di ognuno protestare, ma la violenza è inaccettabile a prescindere dalle opinioni politiche”.