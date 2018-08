(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Dopo il bronzo mondiale, ecco quello europeo per Antonella Palmisano, ormai una garanzia per la marcia femminile italiana che oggi si è ripetuta sui 20 km dopo il terzo posto di Londra di un anno fa. “Sono molto contenta di essermi confermata – dice l’azzurra – non era facile prendere un’altra medaglia un anno dopo, soprattutto sapendo di non essere nella stessa condizione della scorsa stagione. È stata una gara tosta e non si capiva chi potesse prendere il ritmo giusto. Non ho la stessa forma di Londra perché quest’anno abbiamo cambiato un po’ di cose nei chilometri della preparazione invernale, ma era importante farlo quest’anno in una stagione più facile, in previsione dei Giochi di Tokyo. Per me questa medaglia significa tanto, è la ciliegina sulla torta. Tra un mese mi sposo e i preparativi mi hanno tolto qualcosa dal punto di vista atletico, ma come donna mi stanno regalando veramente tanto. All’altare non ci andrò marciando, adesso devo imparare la cosa più difficile: portare i tacchi”.