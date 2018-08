(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Valentino Rossi partirà solo in 14/a posizione nel Gp d’Austria di domani. Il pilota Yamaha ha infatti fallito il passaggio in Q2, ottenendo il quarto tempo al termine della Q1, che ha visto Alvaro Bautista (Ducati) e Alex Rins (Suzuki) accedere alle qualifiche per i primi posti sulla griglia.