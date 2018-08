(ANSA) – MILANO, 11 AGO – Manuel Locatelli non è partito oggi con il Milan per Madrid, dove stasera i rossoneri affronteranno il Real per il Trofeo Bernabeu. Il 20enne centrocampista è infatti vicino al trasferimento al Sassuolo e lunedì potrebbe svolgere le visite mediche. A quanto si apprende, la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. Il Milan non dovrebbe mantenere il diritto di recompra sul giocatore. È in via di definizione anche la cessione di André Silva al Siviglia. Il centravanti portoghese, 40 presenze e 10 gol con il Milan, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il club andaluso per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.