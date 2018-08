(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Buona la prima di Maurizio Sarri in Premier. All’esordio nel campionato inglese, il Chelsea guidato dall’ex tecnico del Napoli ha battuto per 3-0 in trasferta l’ Huddersfield. Le reti portano la firma di Kantè (34′), Jorginho (45′ rigore) e Pedro (80′).