(ANSA) – ROMA, 11 AGO – L’azzurra Daisy Osakue si è piazzata al quinto posto della finale del lancio del disco donne degli Europei di Berlino, con la misura di 59.32. l’oro è andato alla croata Sandra Perkovic, con 67.62, l’argento alla tedesca Nadine Muller e il bronzo all’altra tedesca Shanice Craft. Alla fine della gara, Daisy ha festeggiato il quinto posto con il tricolore sulle spalle. “Già la finale era un sogno – ha commentato la ragazza piemontese -, e ci sono entrata, e poi anche fra le prime otto. Speravo di fare il primato personale, ma questo quinto posto mi rende molto positiva. Ho fatto molte ‘gabbie’, non sono riuscita a dosare le energie e c’è tanto su cui lavorare. Ora non vedo l’ora di tornare a casa per allenarmi. Berlino lo ricorderò per sempre, per me è un trampolino di lancio”.