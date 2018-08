(ANSA) – MILANO, 11 AGO – La rete all’esordio di Gonzalo Higuain non basta al Milan per conquistare il 39/o Trofeo Bernabeu. I rossoneri vengono sconfitti 3-1 dal Real Madrid con i gol di Benzema, Bale e Mayoral. Botta e risposta in avvio di gara: Benzema tramuta in rete con un colpo di testa ravvicinato un cross di Carvajal (2′), Higuain trova il pareggio immediato al 4′ con un bel diagonale. È una partita vivace, ricca di occasioni e con difese da registrare: Donnarumma para su Bale, Navas disinnesca una punizione di Bonaventura e poi esce a valanga su Kessie. A pochi istanti dall’intervallo (46′) il Real torna avanti con Bale, che sfrutta una mischia in area dopo un angolo. Nella ripresa i ritmi calano, complici le sostituzioni: il Milan sfiora il pareggio con Bacca e Cutrone, e registra il debutto di Caldara. Nel Real si vede negli ultimi 15 Modric, accolto da un’ovazione del Bernabeu, nonostante le voci di mercato che vorrebbero il croato all’Inter: è lui a dare il via all’azione che porta alla rete del 3-1 di Mayoral.