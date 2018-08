(ANSA) – MILANO, 11 AGO – L’Inter chiude la preparazione estiva con una vittoria per 1-0 nel test di prestigio contro l’Atletico Madrid. Nell’ultima amichevole, al Wanda Metropolitano, decide ancora Lautaro Martinez, sempre più protagonista per i nerazzurri: splendido gol per l’attaccante argentino, che al 30′ ha battuto Oblak in acrobazia siglando il suo quarto gol in questa estate con la maglia dell’Inter. Conclusa la preparazione, tra una settimana sarà già tempo di Serie A: per gli uomini di Luciano Spalletti esordio domenica prossima in casa del Sassuolo.