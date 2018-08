(ANSA) – ROMA, 12 AGO – E’ morto nella sua casa di Londra lo scrittore Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul, Nobel per la Letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzi e saggi. Aveva 85 anni. Nato nel 1932 a Trinidad, allora colonia britannica, da una famiglia emigrata nei Caraibi dall’India alla fine dell’800, Naipaul si era trasferito in Inghilterra da giovane per studiare a Oxford. Ha scritto oltre 30 libri, iniziando proprio con una serie di ritratti immaginati di vita caraibica, ispirato dai racconti del padre. Nella fase successiva, attraverso gli anni ’60, l’ispirazione viene dai suoi viaggi in giro per il mondo. La profonda disillusione che sperimenta visitando l’India genera la cosiddetta ‘trilogia’ di saggi indiani. Nell’insignirlo con il Nobel per la Letteratura, l’Accademia di Svezia nel 2001 scrisse che V.S. Naipaul ha “unito una narrazione acuta e capacità d’osservazione insopprimibile in lavori che ci obbligano a vedere la presenza di storie soppresse”. (ANSA).