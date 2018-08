(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Il sorpasso di Brooks Koepka, l’exploit di Adam Scott. Le conferme di Jon Rahm e Rickie Fowler. E ancora: la caduta di Gary Woodland, la rimonta show di Tiger Woods, le speranze di Francesco Molinari e il crollo di Dustin Johnson. La 100/a edizione del PGA Championship, quarto e ultimo Major stagionale del golf, continua a regalare emozioni e a 18 buche dal termine la gara è ancora aperta. A St.Louis, in Missouri, Koepka è passato al comando solitario con 198 (-12) colpi, due di vantaggio sull’australiano Scott (2/o con 200, -10). In corsa per il titolo pure Rahm, Fowler e Woodland, terzi con 201 (-9). Woods è sesta al fianco, tra gli altri, di Jason Day e Justin Thomas (202, -8). Segnali importanti per Jim Furyk, capitano Usa alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre). Impresa difficile per “Chicco” Molinari, 12/o con 203 (-7). Tre birdie e un bogey per l’azzurro.