(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Un uomo è stato incriminato con 4 capi d’accusa per omicidio nell’ambito della sparatoria avvenuta venerdì a Fredericton, nella provincia canadese del New Brunswick, in cui sono rimasti uccisi due poliziotti e due civili. Lo riferiscono i media canadesi. Matthew Vincent Raymond, 48 anni, è stato arrestato dopo che la città di Fredericton è stata posta in ‘lockdown’ in seguito ad alcuni spari in un edificio. E’ stata la sparatoria più grave per le forze dell’ordine canadesi in 4 anni. I due poliziotti uccisi sono Constable Robert Costello, 45 anni, e Constable Sara Burns, 43. Mentre le altre due vittime sono: Donald Adam Robichaud, 42, e Bobbie Lee Wright, 32 anni. Ancora ignoto il movente della sparatoria. L’aggressore dovrà comparire in tribunale il 27 agosto per rispondere delle accuse.