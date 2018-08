(ANSA) – TORINO, 12 AGO – Tifosi in fila sin dal mattino, a Villar Perosa, per assistere a Juve A-Juve B, la classica amichevole in famiglia nella località tanto cara agli Agnelli. Una tradizione che quest’anno segna anche il battesimo in bianconero di Cristiano Ronaldo. Alla località della Val Chisone accede, oltre ai residenti, chi ha acquistato uno dei 5 mila biglietti per il “#VillarPerosa day’, come la Juve definisce sui social il giorno della festa bianconera. Le celebrazioni juventine incominciano nel primo pomeriggio, quando la squadra è attesa a Villa Agnelli, la residenza estiva della famiglia, per il saluto a giocatori e staff tecnico del presidente Andrea Agnelli e di John Elkann, il presidente di Exor, la holding di famiglia proprietaria anche del club. Alle 17 il trasferimento allo stadio del paese, blindato da un imponente dispositivo di sicurezza, per l’amichevole, visibile in diretta anche su Juventus Tv.