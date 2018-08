(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Posizioni di rincalzo per le Aprilia MotoGp nel Gp d’Austria. Dopo un’ottima partenza, Aleix Espargaró ha occupato stabilmente la top-10 nei primi 16 giri ma nel finale ha sofferto il degrado dello pneumatico posteriore, perdendo posizioni fino alla 17/a piazza. Al termine di un weekend complicato, Scott Redding non è riuscito a emergere in gara e ha chiuso in ventesima posizione. “Ho fatto una buona partenza e nella prima parte di gara ero veloce. Ho guidato al limite, forse un po’ troppo, per cercare di rimanere nel gruppo in lotta per la top-10 – ha spiegato lo spagnolo -. Ho sollecitato molto la gomma posteriore per non perdere terreno ma poi mi è mancato il grip e non è stato possibile resistere agli attacchi. Sappiamo quali sono i nostri problemi e dobbiamo lavorare per risolverli. bbiamo in programma un test a Misano con molte novità – ha concluso -, una giornata fondamentale che dovremo sfruttare al massimo”. “Un weekend è stato estremamente difficile. Solo sul bagnato sono riuscito a mostrare il mio potenziale – ha detto invece Redding – mentre sull’asciutto una serie di fattori ci ha impedito di andare oltre un risultato francamente deludente. E’ frustrante, la posizione finale non rispecchia il mio impegno. Ora spero che il test a Misano possa aiutarci a uscire da questo periodo negativo”.