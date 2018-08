(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Podio anche per il golf azzurro agli Europei di Glasgow. Nel torneo maschile l’Italia 2 con Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto 5-3 la Spagna 2. In Scozia grande successo per la coppia azzurra, battuta solo dalla Spagna 1 che s’è poi laureata campionessa d’Europa dopo aver sconfitto l’Islanda in finale. Un cammino show per l’Italia 2, caratterizzato da 4 vittorie e una sola sconfitta.